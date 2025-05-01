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Постер фильма Лига теней
Постер фильма Лига теней
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
2 постера
Пойду 17
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Лига теней

Лига теней

Полюбившие друг друга секретные суперагенты противостоят самым грозным наемникам со всего мира Shadow Force 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 17
Не пойду 5

О фильме

Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил – они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них - самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.

Лига теней - дублированный трейлер
Лига теней  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 мая 2025
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Global Film
8 мая 2025 Исландия 16 year age limit
29 мая 2025 Кыргызстан 16+
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
9 мая 2025 Румыния
15 мая 2025 Хорватия o.A.
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $5 367 719
Производство Lionsgate, Media Capital Technologies, Made With Love Media
Другие названия
Shadow Force, Shadow Force: Sentencia de muerte, Árnyékosztag, Shadow Force - Perseguidos, Shadow Force - Sentença de Morte, Shadow Force: Die Letzte Mission, Variüksus, Zoog Ha'Tzlalim, Лига теней
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Марк Стронг
Марк Стронг
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Омар Си
Омар Си
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Эд Куинн
Эд Куинн
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
4.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 20 июня 2025, 03:16
"Лига теней" - американский боевик 2025 года.
Сюжет повествует о двух бывших наёмниках секретной правительственной организации. Парочка… Читать дальше…
Comon 20 июня 2025, 13:36
Дешёвое тупое действо формата тв-3, которое и боевиком не назвать, с мерзкими актерами
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Лига теней - дублированный трейлер
Лига теней Дублированный трейлер
Лига теней - дублированный фрагмент
Лига теней Дублированный фрагмент
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Кадры из фильма
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