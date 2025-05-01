Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил – они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них - самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.
|19 июня 2025
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|Global Film
|8 мая 2025
|Исландия
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|29 мая 2025
|Кыргызстан
|16+
|1 мая 2025
|ОАЭ
|18TC
|9 мая 2025
|Румыния
|15 мая 2025
|Хорватия
|o.A.
Сюжет повествует о двух бывших наёмниках секретной правительственной организации. Парочка… Читать дальше…