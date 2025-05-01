Когда-то Кира и Дэвид были лидерами секретной организации наемников, но они нарушили одно из главных правил – они влюбились друг в друга. Отныне их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах. За их головы назначена награда, а на хвосте у них - самые опасные наемники в мире. Теперь им придется вооружиться всем своим опытом, чтобы остаться в живых.