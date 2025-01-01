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Семь дней Пётра Семёныча
Семь дней Пётра Семёныча
Sem dney Pyotra Semyonycha
Напомним о выходе в прокат
драма
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2025
Другие названия
Sem dney Pyotra Semyonycha, Семь дней Пётра Семёныча
Режиссер
Тигран Кеосаян
В ролях
Александр Метёлкин
Федор Добронравов
Олеся Железняк
Лаура Кеосаян
Борис Мягков
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