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Трон 3
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Tron 3

Трон 3, 2025

2025 / США
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Год выпуска 2025
Режиссер
Хоаким Роннинг
Хоаким Роннинг
В ролях
Джаред Лето
Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трон 3 2 постера
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Режиссер «Малефисенты 2» договаривается о съемках новой части «Трона» с Джаредом Летом Стало известно, когда начнутся съемки.
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20 января 2023 12:24
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