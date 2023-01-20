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Трон 3
Tron 3
Трон 3, 2025
2025 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
приключения
фантастика
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о выходе в прокат
Год выпуска
2025
Режиссер
Хоаким Роннинг
В ролях
Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Режиссер «Малефисенты 2» договаривается о съемках новой части «Трона» с Джаредом Летом
Стало известно, когда начнутся съемки.
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20 января 2023 12:24
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