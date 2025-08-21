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Киноафиша Фильмы Геля

Геля

Gelya 16+
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О фильме

Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом!

 
Геля - трейлер
Геля  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия НМГ Кинопрокат
Производство 74 Film Studio, All Media
Другие названия
Gelya, Геля
Режиссер
Стас Иванов
Стас Иванов
В ролях
Илья Малаков
Илья Малаков
Антон Васильев
Антон Васильев
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
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Геля - трейлер
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