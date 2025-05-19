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Киноафиша Фильмы Нескромные

Нескромные

Splitsville
Напомним о выходе в прокат
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Нескромные - trailer
Нескромные  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 мая 2025
Дата выхода
25 сентября 2025 Россия
11 сентября 2025 Австралия
13 ноября 2025 Бразилия
5 сентября 2025 Латвия N16
6 ноября 2025 Мексика
3 октября 2025 Польша
22 августа 2025 США
10 сентября 2025 Франция
11 сентября 2025 Хорватия
Производство Watch This Ready, Neon, TeaTime Pictures
Другие названия
Splitsville, Amores à parte, Avatud abielu, Libre échange, Páratlan párosok, Skomplikowani, Нескромные
Режиссер
Майкл Анджело Ковино
В ролях
Адриа Архона
Адриа Архона
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Майкл Анджело Ковино
Кайл Марвин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
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Новости о фильме
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные»
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные» Релиз в отечественных кинотеатрах состоится 25 сентября.
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24 июня 2025 16:59
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