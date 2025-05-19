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Splitsville
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комедия
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Нескромные
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 мая 2025
Дата выхода
25 сентября 2025
Россия
11 сентября 2025
Австралия
13 ноября 2025
Бразилия
5 сентября 2025
Латвия
N16
6 ноября 2025
Мексика
3 октября 2025
Польша
22 августа 2025
США
10 сентября 2025
Франция
11 сентября 2025
Хорватия
Производство
Watch This Ready, Neon, TeaTime Pictures
Другие названия
Splitsville, Amores à parte, Avatud abielu, Libre échange, Páratlan párosok, Skomplikowani, Нескромные
Режиссер
Майкл Анджело Ковино
В ролях
Адриа Архона
Дакота Джонсон
Майкл Анджело Ковино
Кайл Марвин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
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Новости о фильме
Дакота Джонсон и Адриа Архона оказываются в любовном перекрестном огне в трейлере комедии «Нескромные»
Релиз в отечественных кинотеатрах состоится 25 сентября.
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24 июня 2025 16:59
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