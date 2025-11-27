Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Рейтинги
3.8
Рейтинг IMDb: 3.8
Оцените
Сомния. Кошмар вернулся
Сомния. Кошмар вернулся
Ketindihan
18+
ужасы
Страна
Индонезия
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025
Россия
Кинологистика
Производство
Im-A-Gin-E, MVP Pictures, Anami Films
Другие названия
Ketindihan, Sleep Paralysis
Режиссер
Dyan Sunu Prastowo
В ролях
Haico Van Der Veken
Кевин Ардилова
Ali Fikry
Wulan Guritno
Донни Дамара
Рейтинг фильма
3.8
Оцените
10
голосов
3.8
IMDb
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
20:00
от 620 ₽
26 ноября
от 620 ₽
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
ср
26
