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Старуха с ножом
Старуха с ножом
Pa-gwa
Напомним о выходе в прокат
боевик
криминал
триллер
Страна
Южная Корея
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$3 839 162
Производство
Soo Film
Другие названия
Pagwa, The Old Woman with the Knife, Staruszka z nożem, Старуха с ножом, 破果, 聖母殺手
Режиссер
Мин Гю-дон
В ролях
Ли Хе-ён
Ким Му-ёль
Yang Ju-mi
Kim Sung-cheol
Щин Щи-а
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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