Лотерея, 2024

Сергей – глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность – жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась.

Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей – свободу, а Алексей – власть над женой. Несмотря на то, что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей – искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку».

Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?