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Лотерея, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Сергей – глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей его полная противоположность – жесткий, суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась.
Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает: Сергей – свободу, а Алексей – власть над женой. Несмотря на то, что Сергей до смерти боится Алексея, а Алексей – искренне презирает Сергея, история «сажает их в одну лодку».
Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Соня Карпунина
Соня Карпунина
В ролях
Евгений Кулик
Евгений Кулик
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Мила Ершова
Мила Ершова
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