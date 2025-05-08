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Постер фильма Финал
Постер фильма Финал
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Фильмы Финал

Финал

Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр Final 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 91
Не пойду 15

О фильме

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

Финал - финальный трейлер
Финал  финальный трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Россия Атмосфера Кино
Производство Творческое объединение Мистерия
Другие названия
Final, Финал
Режиссер
Олег Пресняков
Владимир Пресняков
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Вадим Соснин
Вадим Соснин
Влада Ерофеева
Влада Ерофеева
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 37 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2953 В жанре «драма»  1151 В жанре «спорт»  52 В фильмах России  408
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ppts 12 мая 2025, 10:42
Это худший фильм за последние 5 лет, что смотрели в кинотеатрах. Возможно, «Тренер» и «Движение вверх» задрали планку, но это даже не то что 800… Читать дальше…
User 11 мая 2025, 18:54
Не в обиду режиссёру, но фильм плохой! Читал отзывы других люлей и был ошарашен от этого «прекрасный фильм!», «Чудо кинематографии». Фильм называется… Читать дальше…
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9 апреля 2025 14:07
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