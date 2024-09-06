Наша рецензия
Несовершенная антиутопия о лихорадке богачей от режиссера «Платформы». Так уж вышло, что в последние годы в кино наметился тренд посмеиваться над праздными богачами, а иногда еще и убивать их одного за другим. В серии фильмов «Достать ножи» семья разрушается из-за дележки наследства, а команда друзей распадается из-за лжи и борьбы за власть. В «Меню» изысканный повар закармливает привилегированных посетителей до смерти. В «Солтберне» «старые деньги» умирают в поместье эксцентричной семьи. Подобные истории не просто…