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Постер фильма Крушение мира
4.8
Крушение мира - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Крушение мира
4.8

Крушение мира

, 2024
Rich Flu
США, Колумбия, Испания / триллер / 18+
Мир охватывает странный вирус, убивающий только богачей
Трейлеры
Постер фильма Крушение мира
4.8
Крушение мира - Дублированный трейлер
Крушение мира  Дублированный трейлер

О фильме

Внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой – один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

В ролях

Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Laura Palmer
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Martha
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Sebastian Snail Sr.
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Toni
Дикси Эгерикс
Дикси Эгерикс
Anna
Сезар Домбой
Сезар Домбой
Christian
Джона Хауэр-Кинг
Джона Хауэр-Кинг
Sebastian Snail Jr.
Dayana Esebe
Yoleen
Рихард Заммель
Von Willebrand
Luke Adlam
Redhead Twin 1
Режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия
Сценарист Педро Риверо, Гальдер Гастелу-Уррутия, Sam Steiner, David Desola
Композитор Арансасу Кальеха
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Колумбия / Испания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 июня 2025
Премьера в мире 6 сентября 2024
Дата выхода
13 марта 2025 Россия Экспонента 18+
12 июня 2025 Австралия MA 15+
12 декабря 2024 Германия
24 января 2025 Испания 16
13 марта 2025 Казахстан 18+
16 октября 2025 Катар
13 марта 2025 Кыргызстан 16+
25 сентября 2025 ОАЭ 18TC
23 октября 2025 Таиланд
13 марта 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $906 448
Производство Nostromo Pictures, Basque Films, Crea SGR
Другие названия
Rich Flu, Крушение мира, La fiebre de los ricos, Rich flu: Ώρα μηδέν, Rikaste surmahaigus, Wirus elit, 億万長者の不都合な終末, 财富流感, 富贵病, 钱流感

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 40 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3851 В жанре «триллер»  809 В фильмах США  2182 В фильмах Колумбии  4 В фильмах Испании  70 В фильмах 2024 года  258
Обновлено 14 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Крушение мира - Дублированный трейлер
Крушение мира Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Несовершенная антиутопия о лихорадке богачей от режиссера &laquo;Платформы&raquo;.
Несовершенная антиутопия о лихорадке богачей от режиссера «Платформы». Так уж вышло, что в последние годы в кино наметился тренд посмеиваться над праздными богачами, а иногда еще и убивать их одного за другим. В серии фильмов «Достать ножи» семья разрушается из-за дележки наследства, а команда друзей распадается из-за лжи и борьбы за власть. В «Меню» изысканный повар закармливает привилегированных посетителей до смерти. В «Солтберне» «старые деньги» умирают в поместье эксцентричной семьи. Подобные истории не просто…

Отзывы зрителей о фильме Крушение мира

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Отзывы разделяются: часть зрителей считает фильм глубоким и поднимающим важные темы, требует внимания и дает пищу для размышлений. Другие же отмечают медленный темп, запутанность сюжета и слабую проработку мотивов: зритель строит догадки, но ответы не приходят. Общая оценка — спорная: кому-то фильм близок, кому-то нет. Подойдет любителям философского кино и тем, кто готов к неоднозначной подаче материала; остальным может не подойти.
Саммари составлено ИИ на основе 14 отзывов.

Отзывы о фильме

Эдуард Саркисян 16 марта 2025, 10:39
Название отличное, фильм просто трата времени, сразу не увидел что там кроме США ещё были пара стран от которых нет смысла ждать хорошие фильмы,… Читать дальше…
14 марта 2025, 08:01
Одним словом описать фильм можно как шляпа .
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Кадры из фильмов «Мелочи жизни» (2024), «Крушение мира» (2024), «Черный чемодан — двойная игра»
18 марта 2025 11:10 Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Смертельный вирус поражает богачей в трейлере триллера «Крушение мира»
3 февраля 2025 10:37 Смертельный вирус поражает богачей в трейлере триллера «Крушение мира» Первый англоязычный проект от режиссера «Платформы».
Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей
20 февраля 2023 15:18 Мэри Элизабет Уинстед заменила Розамунд Пайк в касте триллера о болезни, поражающей богачей Новый фильм от режиссера испанского хита «Платформа».

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