Внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой – один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.