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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Капитан Америка 4
Captain America 4
Капитан Америка 4,
США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
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В ролях
Энтони Маки
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«Капитан Америка 4» с Энтони Маки обзавелся режиссером
Новый командир для Кэпа.
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11 июля 2022 14:13
Энтони Маки договаривается о съемках в «Капитане Америке 4»
Сценарий для фильма напишут авторы мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат».
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19 августа 2021 10:30
Завершение «Тора», сериал про Ника Фьюри и Женщина-Халк: график всех будущих премьер Marvel
В четвёртой фазе киновселенной появятся как новые необычные герои, так и старые всеми любимые персонажи.
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4 августа 2021 19:30
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