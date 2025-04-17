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Постер фильма ЮДИ: Танец в темноте
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Киноафиша Фильмы ЮДИ: Танец в темноте

ЮДИ: Танец в темноте

Биографическая картина о выходцах из детдома, которые стали звездами танцевальных телешоу 12+
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О фильме

Фильм рассказывает про трех выходцев из детского дома, которые в погоне за мечтой выступать на сцене организовали в сибирском городе Томск свою танцевальную команду ЮДИ и впоследствии стали финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, «Britain’s Got Talent» в 2015 году и «America’s Got Talent» в 2018 году. Фильм показывает подробное становление команды и всю закулисную жизнь главных героев, где, помимо побед и выступлений со звездами на одной сцене, были также личные драматичные моменты.

ЮДИ: Танец в темноте - трейлер
ЮДИ: Танец в темноте  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
17 апреля 2025 Россия Reflexion Films
Режиссер
Максим Башорин
В ролях
Денис Вишняк
Юрий Бакин
Игорь Андрикевич
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5 августа 2025 14:37
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ЮДИ: Танец в темноте - трейлер
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