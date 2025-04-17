Фильм рассказывает про трех выходцев из детского дома, которые в погоне за мечтой выступать на сцене организовали в сибирском городе Томск свою танцевальную команду ЮДИ и впоследствии стали финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, «Britain’s Got Talent» в 2015 году и «America’s Got Talent» в 2018 году. Фильм показывает подробное становление команды и всю закулисную жизнь главных героев, где, помимо побед и выступлений со звездами на одной сцене, были также личные драматичные моменты.
|17 апреля 2025
|Россия
|Reflexion Films