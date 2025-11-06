Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Постер фильма Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Пойду 0
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Traumatika 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 1
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Россия Кинологистика
Производство The Rancon Company
Другие названия
Traumatika
Режиссер
Пьер Цигаридис
Пьер Цигаридис
В ролях
Ребека Кеннеди
Ребека Кеннеди
Эмили Госс
Эмили Госс
Ranen Navat
Эй Джей Боуэн
Шон О’Брайан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше