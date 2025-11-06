Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Рейтинги
Рейтинг IMDb: 5.3
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
ужасы
Страна
США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025
Россия
Кинологистика
Производство
The Rancon Company
Другие названия
Traumatika
Режиссер
Пьер Цигаридис
В ролях
Ребека Кеннеди
Эмили Госс
Ranen Navat
Эй Джей Боуэн
Шон О’Брайан
Все актеры и съемочная группа
5.3
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
