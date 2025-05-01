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Постер фильма Ретро
Постер фильма Ретро
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 6.7
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Киноафиша Фильмы Ретро

Ретро

Гангстер бросает криминальные дела ради возлюбленной Retro 16+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Гангстер пытается избежать насилия и вести мирную жизнь, дав клятву своей жене.

Ретро - trailer
Ретро  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
1 мая 2025 Россия Indian Films
1 мая 2025 ОАЭ 18TC
2 мая 2025 Польша
1 мая 2025 Чехия
Бюджет 650 000 000 INR
Сборы в мире $698 847
Производство 2D Entertainment, Stone Bench Films
Другие названия
Retro, Suriya 44, Ретро, 黑道逆行
Режиссер
Картик Суббарадж
В ролях
Сурья Шивакумар
Пуджа Хегде
Джаярам
Дзедзю Джордж
Karunakaran
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 6 мая 2025, 00:20
Не самый лучший индийский боевик явно. Не самые харизматичные актёры, на четыре с минусом. Вообще, многие индийские фильмы основанные на различных… Читать дальше…
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Ретро - trailer
Ретро Trailer
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