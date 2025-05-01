Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Рейтинги
7.6
Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Пойду
1
Не пойду
2
Киноафиша
Фильмы
Ретро
Ретро
Гангстер бросает криминальные дела ради возлюбленной
Retro
16+
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
мелодрама
Пойду
1
Не пойду
2
О фильме
Гангстер пытается избежать насилия и вести мирную жизнь, дав клятву своей жене.
Развернуть
Ретро
trailer
trailer
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 48 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
1 мая 2025
Дата выхода
1 мая 2025
Россия
Indian Films
1 мая 2025
ОАЭ
18TC
2 мая 2025
Польша
1 мая 2025
Чехия
Бюджет
650 000 000 INR
Сборы в мире
$698 847
Производство
2D Entertainment, Stone Bench Films
Другие названия
Retro, Suriya 44, Ретро, 黑道逆行
Режиссер
Картик Суббарадж
В ролях
Сурья Шивакумар
Пуджа Хегде
Джаярам
Дзедзю Джордж
Karunakaran
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
14
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Comon
6 мая 2025, 00:20
Не самый лучший индийский боевик явно. Не самые харизматичные актёры, на четыре с минусом. Вообще, многие индийские фильмы основанные на различных…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Ретро
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667