Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
7.6
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
7.6

Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

, 2025
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Россия / анимация / 18+
Сестра и брат из Отдел магической безопасности наводят порядок в сказочном королевстве
Трейлеры
Пойду 65
Не пойду 7
Постер мультфильма Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
7.6
Пойду 65
Не пойду 7
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» - Финальный трейлер
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»  Финальный трейлер

О фильме

Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить Принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным Принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир – от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия – выполнима.
 

В ролях

Полина Авдеенко
Полина Авдеенко
Ольга Иванова
Александр Васильев
Виктория Войнич-Слуцкая
Артём Крылов
Артём Крылов
Андрей Левин
Андрей Левин
Алексей Макрецкий
Ирина Обрезкова
Ирина Обрезкова
Валентин Морозов
Юрий Романов
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Режиссер Владимир Николаев
Сценарист Владимир Николаев, Dmitriy Sokolov, Алексей Замыслов
Композитор Artyom Ermolenko, Maksim Gromenko, Kirill Zakharchenko
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 июля 2025
Премьера в мире 22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 Россия Вольга
5 июня 2025 Казахстан 6+
22 мая 2025 Кыргызстан
5 июня 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $910 691
Производство Анимационная студия «Воронеж» , CTB Film Company
Другие названия
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa, Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица», Secret Magic Control Agency 2: Mission Sleeping Beauty, Ganzel i Gretel: Missiya «Spyashchaya krasavitsa»

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 25 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  833 В жанре «анимация»  149 В фильмах России  35 В фильмах 2025 года  35
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» - Финальный трейлер
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Финальный трейлер
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» - Тизер-трейлер
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о мультфильме Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40 Дата обновления: 23 февраля 2026, 16:49
Зрители отмечают яркую визуальную подачу, увлекательный детектив и юмор, что делает фильм подходящим для всей семьи. Сильные стороны: красивая анимация и много смешных моментов; слабые стороны не указаны. Общая оценка положительная: рекомендуют к просмотру. Подойдёт детям и взрослым, любителям лёгкого приключения.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Наталья ))) 9 июня 2025, 14:35
Мультфильм очень понравился. Просто очень красочный остросюжетный детектив. Много и смешных моментов. В общем посмотрела с удовольствием. Рекомендую однозначно. Посмотрите-не пожалеете.
Алексей Гуров 30 мая 2025, 11:44
Остроумный мультик для всех! И для детей и взрослых! Куча классных приколов, веселый с уклоном детектива! Рекомендую всем , с ребенком насмеялись! Режиссёр молодец!!! 👏
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка анимация
2023, Россия
7.0
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний анимация, семейный, приключения
2023, Россия
6.0
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья анимация, детский
2023, Россия
4.0
Северные амуры
Северные амуры анимация
2023, Россия
4.0
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта детский
2022, Россия
6.0
Ганзель, Гретель и агентство магии
Ганзель, Гретель и агентство магии анимация, приключения, комедия
2021, Россия
6.0
Храбрая принцесса
Храбрая принцесса приключения, анимация, семейный
2014, Армения
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше