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Harvest
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
исторический
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Страна
Кипр / Германия / Греция / США
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025
Сербия
o.A.
Производство
Sixteen Films, Louverture Films, The Match Factory
Другие названия
Harvest, Žetva, Żniwa
Режиссер
Афина Рахель Цангари
В ролях
Гарри Меллинг
Калеб Лэндри Джонс
Фрэнк Диллэйн
Рози Макьюэн
Гордон Браун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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