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Киноафиша Фильмы Урожай

Урожай

Harvest 18+
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Страна Кипр / Германия / Греция / США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 31 июля 2025
Дата выхода
31 июля 2025 Сербия o.A.
Производство Sixteen Films, Louverture Films, The Match Factory
Другие названия
Harvest, Žetva, Żniwa
Режиссер
Афина Рахель Цангари
В ролях
Гарри Меллинг
Гарри Меллинг
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Фрэнк Диллэйн
Фрэнк Диллэйн
Рози Макьюэн
Гордон Браун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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