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Постер мультфильма Русалочка и морской монстр
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Киноафиша Фильмы Русалочка и морской монстр

Русалочка и морской монстр

Детский мультфильм о сказочных морских обитателях, настоящей дружбе и бережном отношении к природе The Little Mermaid and the Sea Monster 6+
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О фильме

Принцесса Русалочка ужасно непоседлива и любопытна. Вместо того, чтобы учиться и вести себя как подобает принцессе, она гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды русалочка находит необыкновенный кристалл. Учитель-Черепах рассказывает ей легенду о Морском монстре, который сто лет назад был запечатан силой магического трезубца, а кристалл связан с его возвращением. Этим трезубцем теперь владеет мама русалочки, королева подводного мира. Желая быть полезной и доказать маме, что на нее можно положиться, Русалочка крадет трезубец и отправляется на встречу с чудовищем, чтобы запечатать его навсегда. Но монстр оказывается вовсе не таким ужасным, как его описывает легенда. Возможно, русалочку кто-то обманул? И какая опасность на самом деле грозит королевству?

Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия Кинологистика
Другие названия
The Little Mermaid and the Sea Monster, Väike merineitsi ja merekoletis, Русалочка и морской монстр
Режиссер
Zhuang Xiao
В ролях
Fengdao Li
Han Qiuyu
Chen Ruijie
Ziwu Su
Chen Xinyue
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Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер
Русалочка и морской монстр Дублированный трейлер
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