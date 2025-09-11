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Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Бесконечный замок

Истребитель демонов: Бесконечный замок

Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen
Напомним о выходе в прокат
Пойду 112
Не пойду 4
Истребитель демонов: Бесконечный замок - trailer
Истребитель демонов: Бесконечный замок  trailer
Страна Япония
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 сентября 2025
Дата выхода
12 сентября 2025 Латвия N16
12 сентября 2025 Литва
11 сентября 2025 ОАЭ 18TC
Производство Aniplex, Crunchyroll, Shueisha
Другие названия
Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito, Demon Slayer: Infinity Castle, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle, Demon Slaye- Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle, Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Movie: Infinity Castle, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Il Castello dell'Infinito, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành, Вбивця Демонів: Замок Нескінченності, 劇場版「鬼滅の刃」無限城編, 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
Режиссер
Харуо Сотодзаки
Харуо Сотодзаки
В ролях
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Саори Хаями
Саори Хаями
Рэина Уэда
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

9.6
Оцените 10 голосов
9.3 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 28 июня 2025, 23:08
Первое — особенное, а лучшее — навсегда! Спасибо, что поделился впечатлениями!
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:20
Вероятно, Артём имел ввиду предыдущие фильмы и сезоны 😎
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Истребитель демонов: Бесконечный замок - trailer
Истребитель демонов: Бесконечный замок Trailer
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