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Пара на пару

Ромком о любовном квадрате с кознями и интригами Para na paru 12+
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О фильме

Костя и Оля — преподаватели в ВУЗе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару — Сергея. Он состоятельный мужчина, повернутый на здоровом образе жизни и активном спорте. По приезде Оля оставляет мужу записку и уходит из дома, блокируя все контакты с Костей. У Сергея есть дочь Соня. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести с ней роман, чтобы получить доступ к своей жене. Соня не считает Костю сильно привлекательным. Однако возможность позлить отца на ужине с ее потенциальной мачехой кажется заманчивой. Ведь недавно отец выгнал ее парня Макса за «несерьезность».

 

Пара на пару - трейлер
Пара на пару  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 июля 2025
Премьера в мире 22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 Россия КАРО Премьер
Сборы в мире $230 020
Производство Инфинити Контент
Другие названия
Para na paru, Пара на пару
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева
Александр Робак
Александр Робак
Ульяна Чжан
Ульяна Чжан
Евгений Егоров
Евгений Егоров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
3.8 IMDb
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Пара на пару

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:21
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
feliciano2016 24 мая 2025, 21:22
Как комедия на вечер - хорошо
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