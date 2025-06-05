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Постер фильма Заклятие. Демон внутри
Постер фильма Заклятие. Демон внутри
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 4.7
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Заклятие. Демон внутри

Заклятие. Демон внутри

Древнеегипетский злой дух вселяется в девушку после таинственной смерти ее отца The Containment 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 33
Не пойду 6

О фильме

После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на её теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри неё, и сила которого растет с каждым днем. Каролине предстоит пройти через опасный ритуал, чтобы вернуть саму себя и понять, что же на самом деле случилось с её отцом.

Заклятие. Демон внутри - дублированный трейлер
Заклятие. Демон внутри  дублированный трейлер
Страна Мексика
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025 Россия Экспонента
5 июня 2025 Казахстан 18+
5 июня 2025 Кыргызстан 16+
5 июня 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $226 437
Производство Avanti Pictures
Другие названия
The Containment, Poseída, Заклятие. Демон внутри, Wcielenie zła
Режиссер
Джек Сага Кабаби
Йосси Сага
В ролях
Gia Hunter
Фернанда Ромеро
Джек Гулдборн
Alice Coulthard
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 21 голос
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3418 В жанре «ужасы»  392 В фильмах Мексики  14
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Заклятие. Демон внутри - дублированный трейлер
Заклятие. Демон внутри Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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