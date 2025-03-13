Большая семья – родители, три брата и сестра – собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И, тем не менее, в этой истории всё – ложь. Семья - это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями, позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…
|13 марта 2025
|Россия
|Кинологистика