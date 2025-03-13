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Киноафиша Фильмы Последний день рождения

Последний день рождения

Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье Posledniy den rozhdeniya 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 92
Не пойду 4

О фильме

Большая семья – родители, три брата и сестра – собирается отметить день рождения. Казалось бы, отличный повод собраться вместе. И, тем не менее, в этой истории всё – ложь. Семья - это всего лишь проект одного из «братьев», опытного психолога, который проводит эксперимент по созданию «формулы счастья». Он считает, что манипуляция окружающими, их эмоциями и желаниями, позволит сделать их счастливыми. Однако в математические расчеты вмешивается Любовь, которую нельзя ни просчитать, ни спрогнозировать…

Последний день рождения - трейлер
Последний день рождения  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 13 марта 2025
Дата выхода
13 марта 2025 Россия Кинологистика
Сборы в мире $28 082
Производство ARK-Film
Другие названия
Posledniy den rozhdeniya, Последний день рождения
Режиссер
Юрий Ильин
Юрий Ильин
В ролях
Арсений Попов
Арсений Попов
Артур Сопельник
Артур Сопельник
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Наталья Бергер
Наталья Бергер
Александр Андриенко
Александр Андриенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 23 голоса
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1080 В жанре «триллер»  188 В жанре «драма»  511 В фильмах России  60
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Последний день рождения
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Мия Зайцев 28 февраля 2025, 22:37
Арсений топ, ждём кинофшку!
Света Рагозина 6 марта 2025, 08:53
Где в Новосибирске покажут? Возьмите мои деньги
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Последний день рождения - трейлер
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