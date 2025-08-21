Дима, городской подросток, оказывается в деревне Белая, куда переехала его семья. Нелюбовь к природе меняется, когда он встречает жизнерадостную Алесю и огромного зубра по имени Бублик. Вместе они отправляются на поиски волшебного дерева в Беловежской пуще, способного исполнить одно желание. Однако дети сталкиваются с реальной угрозой – бандитами, вырубающими лес. Смогут ли Дима и Алеся раскрыть заговор, спасти лес и помочь семье? «Пуща» – это захватывающая приключенческая комедия с элементами фэнтези о дружбе, семье и силе природы, которая напоминает, что даже самые невероятные истории могут стать реальностью, если в них верить.