Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пойду 1
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Беловежская пуща

Беловежская пуща

6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 2

О фильме

Дима, городской подросток, оказывается в деревне Белая, куда переехала  его семья. Нелюбовь к природе меняется, когда он встречает жизнерадостную Алесю и огромного зубра по имени Бублик. Вместе они отправляются на поиски волшебного дерева в Беловежской пуще, способного исполнить одно желание. Однако дети сталкиваются с реальной угрозой – бандитами, вырубающими лес. Смогут ли Дима и Алеся раскрыть заговор, спасти лес и помочь семье? «Пуща» – это захватывающая приключенческая комедия с элементами фэнтези о дружбе, семье и силе природы, которая напоминает, что даже самые невероятные истории могут стать реальностью, если в них верить.

Страна Беларусь
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Россия

Рейтинг мультфильма

3.2
Оцените 24 голоса
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3738 В жанре «анимация»  395 В фильмах Беларуси  5
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Кирилл Дружков 3 февраля 2025, 14:33
СОЖГИТЕ ЭТО
Konouarou - 3 февраля 2025, 13:26
Посмотрел с детьми. Младшей понравилось, но ей все нравится, возраст познания мира. Старший сказал, что посмотреть можно 1 раз, ознакомится, так… Читать дальше…
Отзывы Написать
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше