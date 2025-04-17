По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился во воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. В схватке со злом Мейсону пытается помочь его первая любовь, а теперь психолог Танис, собирающая информацию о загадочном воскрешении.
|24 апреля 2025
|Россия
|Экспонента
|17 апреля 2025
|Казахстан
|18+
|24 апреля 2025
|Узбекистан
|18+
Не рекомендую!!!