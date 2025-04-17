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Киноафиша Фильмы Последний экзорцист

Последний экзорцист

Священник сражается с могущественным демоном в облике своего давно умершего отца Shadow of God 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 18
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О фильме

По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился во воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. В схватке со злом Мейсону пытается помочь его первая любовь, а теперь психолог Танис, собирающая информацию о загадочном воскрешении.

Последний экзорцист - дублированный трейлер
Последний экзорцист  дублированный трейлер
Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
24 апреля 2025 Россия Экспонента
17 апреля 2025 Казахстан 18+
24 апреля 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $176 623
Производство Peterson Polaris
Другие названия
Shadow of God, Последний экзорцист
Режиссер
Майкл Питерсон
В ролях
Марк О’Брайэн
Марк О’Брайэн
Жаклин Байерс
Жаклин Байерс
Шон Джонстон
Шон Джонстон
Джош Круддас
Джош Круддас
Барб Митчелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.0
Оцените 24 голоса
4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3688 В жанре «ужасы»  468 В фильмах Канады  82
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Иса Гараев 3 мая 2025, 22:36
Фильм не очень, актерский состав оставляет желать лучшего, спецэффекты схожи с индиймким кинематографом. Не рекомендую к просмотру: зря потраченны деньги и время
esyrevanika15 24 апреля 2025, 19:14
Фильм отвратительный под него только спать написано \"хоррор\" от хоррора только одно название!\
Не рекомендую!!!
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Последний экзорцист - дублированный трейлер
Последний экзорцист Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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