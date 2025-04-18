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Постер фильма Легенды наших предков
6.7
Легенды наших предков - Трейлер
Киноафиша Фильмы Легенды наших предков
6.7

Легенды наших предков

, 2025
Legendy nashikh predkov
Россия / фэнтези, приключения, семейный / 18+
Журналист знакомится с древним духом и вместе с дочкой отправляется в полное приключений путешествие
Трейлеры
Пойду 36
Не пойду 6
Постер фильма Легенды наших предков
6.7
Пойду 36
Не пойду 6
Легенды наших предков - Трейлер
Легенды наших предков  Трейлер

О фильме

Репортер из Екатеринбурга  по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков…

В ролях

Александр Яценко
Александр Яценко
Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Mira
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Nyulesmurt
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Nyor-Oyka
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Shishiga
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Liza
Зоя Багынанова
Зоя Багынанова
Konstantin Dupak
Tatyana Golubeva
Николай Коляда
Николай Коляда
Владимир Маркони
Владимир Маркони
Режиссер Иван Соснин
Сценарист Elena Khanova, Mariya Orlova, Иван Соснин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 июня 2025
Премьера в мире 18 апреля 2025
Дата выхода
1 мая 2025 Россия Атмосфера Кино 6+
9 января 2026 Турция
Сборы в мире $359 972
Производство ID Production, Red Pepper Film
Другие названия
Legendy nashikh predkov, Atalarımızın Efsaneleri, Legends from the Past, Легенды наших предков

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 17 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 1 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Легенды наших предков - Трейлер
Легенды наших предков Трейлер
Легенды наших предков - Тизер-трейлер
Легенды наших предков Тизер-трейлер
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Новости о фильме

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