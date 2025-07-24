Масштабный документальный фильм на духовно-религиозную тему при поддержке Отца Павла Островского. Это история о подвиге и трагической гибели молодого монаха из Троице-Сергиевой Лавры, который посвятил свою жизнь погребению одиноких бездомных людей, тех, кого в Церкви называют «странными». Почему юноша избрал для себя такой сложный путь, какие встретил препятствия и опасности, и как его дело продолжается сегодня? Священник Павел Островский о фильме: «Рассказ об отце Алексие, которого в народе прозвали «Леша из Лавры» – это раскрытие одного из самых личных, дорогих и вдохновляющих для меня примеров, который я глубоко сохраняю в своем сердце».