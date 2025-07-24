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Киноафиша Фильмы Лёша из Лавры. Погребающий странных

Лёша из Лавры. Погребающий странных

Документальное кино о молодом монахе, который занимался захоронением бездомных людей 12+
Билеты от 340 ₽
Пойду 7
Не пойду 0

О фильме

Масштабный документальный фильм на духовно-религиозную тему при поддержке Отца Павла Островского. Это история о подвиге и трагической гибели молодого монаха из Троице-Сергиевой Лавры, который посвятил свою жизнь погребению одиноких бездомных людей, тех, кого в Церкви называют «странными». Почему юноша избрал для себя такой сложный путь, какие встретил препятствия и опасности, и как его дело продолжается сегодня? Священник Павел Островский о фильме: «Рассказ об отце Алексие, которого в народе прозвали «Леша из Лавры» – это раскрытие одного из самых личных, дорогих и вдохновляющих для меня примеров, который я глубоко сохраняю в своем сердце».

Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия Синемапарк
Режиссер
Джемма Мнацян
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КИНО ОККО Афимолл Сити
18:15 от 650 ₽
Каро 10 София
14:10 от 550 ₽ 20:00 от 650 ₽
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Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер
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«Лёша из Лавры. Погребающий странных» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
18:15 от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:10 от 550 ₽ 20:00 от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
11:40 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 18:45 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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