Постер мультфильма Книга джунглей и слоненок Бимбо
Киноафиша Фильмы Книга джунглей и слоненок Бимбо

Книга джунглей и слоненок Бимбо

Appu
Страна Индия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Россия
Производство Appu Series
Другие названия
Appu

Рейтинг мультфильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
