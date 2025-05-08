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Киноафиша Фильмы Одним дыханием с Победой

Одним дыханием с Победой

Документальная картина о выдающихся участниках Великой Отечественной войны 12+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Имена этих людей навсегда вписаны в историю: Михаил Кошкин— гениальный конструктор, создатель легендарного танка Т-34; Юрий Тюкалов— первый олимпийский чемпион СССР, чья победа вдохновляла миллионы; Михаил Аникушин— мастер, чьи руки подарили миру памятник Пушкину и величественный Монумент героическим защитникам Ленинграда; Вениамин Баснер— композитор, чьи мелодии («С чего начинается Родина», «На безымянной высоте») звучат в сердце каждого.  

Что связывает этих выдающихся людей?   Ольга Берггольц, поэтесса и «голос» блокадного Ленинграда, писала: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила». Так же и они — не совершали показных подвигов, а просто делали свое дело, день за днем приближая Победу. Их судьбы, словно нити, сплелись в единую историю мужества, таланта и несгибаемой воли.  

Этот фильм — о них. О тех, кто дышал с Победой одним дыханием.

Одним дыханием с Победой - трейлер
Одним дыханием с Победой  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Россия Кинотайм
Сборы в мире $2 264
Другие названия
Odnim dykhaniem s Pobedoy, Одним дыханием с Победой
Режиссер
Дмитрий Чернецов
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Одним дыханием с Победой - трейлер
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Кадры из фильма
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