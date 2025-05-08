Имена этих людей навсегда вписаны в историю: Михаил Кошкин— гениальный конструктор, создатель легендарного танка Т-34; Юрий Тюкалов— первый олимпийский чемпион СССР, чья победа вдохновляла миллионы; Михаил Аникушин— мастер, чьи руки подарили миру памятник Пушкину и величественный Монумент героическим защитникам Ленинграда; Вениамин Баснер— композитор, чьи мелодии («С чего начинается Родина», «На безымянной высоте») звучат в сердце каждого.

Что связывает этих выдающихся людей? Ольга Берггольц, поэтесса и «голос» блокадного Ленинграда, писала: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила». Так же и они — не совершали показных подвигов, а просто делали свое дело, день за днем приближая Победу. Их судьбы, словно нити, сплелись в единую историю мужества, таланта и несгибаемой воли.

Этот фильм — о них. О тех, кто дышал с Победой одним дыханием.