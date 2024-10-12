На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.
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