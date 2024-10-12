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Постер фильма Дети леса
Постер фильма Дети леса
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Пойду 102
Не пойду 7
Киноафиша Фильмы Дети леса

Дети леса

Семейное фэнтези о подростке-оборотне и тайной школе Woodwalkers 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 102
Не пойду 7

О фильме

На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.
 

Дети леса - минутный трейлер
Дети леса  минутный трейлер
Страна Австрия / Германия / Италия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 марта 2025
Премьера в мире 12 октября 2024
Дата выхода
6 февраля 2025 Россия Капелла Фильм
6 февраля 2025 Беларусь
22 ноября 2024 Вьетнам
24 октября 2024 Германия 6
31 января 2025 Индонезия SU
20 февраля 2025 Казахстан 6+
20 февраля 2025 Кыргызстан
11 апреля 2025 Латвия N7
7 марта 2025 Литва N7
17 октября 2024 Нидерланды 6
31 января 2025 Польша
22 ноября 2024 Румыния N/A
2 января 2025 Словакия 12
20 февраля 2025 Узбекистан 6+
31 октября 2024 Украина
9 января 2025 Чехия
Сборы в мире $6 414 800
Производство Blue Eyes Fiction, StudioCanal Germany, Dor Film Produktionsgesellschaft
Другие названия
Woodwalkers, Người Hoá Thú, Woodwalkers: Caragova proměna, Zmiennokształtni, Дети леса, Хранителі лісу
Режиссер
Дэмиэн Джон Харпер
В ролях
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Мартина Гедек
Ханна Херцшпрунг
Ханна Херцшпрунг
Olivia Sinclair
David Wurawa
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 32 голоса
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2913 В жанре «семейный»  286 В жанре «фэнтези»  198 В фильмах Австрии  8 В фильмах Германии  113 В фильмах Италияи  46
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дети леса
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ваня Кошельков 10 февраля 2025, 14:12
ждуууу оооооочччееееннньььь жжжжддддуууууу!!!!
Кирилл Шелков 16 февраля 2025, 16:44
Обожаю «Дети леса». Все тома прочитал.
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Новости о фильме
Мальчик попадает в школу для оборотней в трейлере фильма «Дети леса»
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25 сентября 2024 15:28
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