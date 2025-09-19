Меню
Джолли 3
Джолли 3
Jolly LLB 3
16+
комедия
О фильме
Адвокаты Джолли Мишра и Джолли Тьяги сталкиваются в суде и вступают в противостояние.
Джолли 3
дублированный трейлер
дублированный трейлер
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 37 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 сентября 2025
Дата выхода
19 сентября 2025
Россия
Indian Films
Производство
20th Century Studios, Buena Vista International, Cape of Good Films
Другие названия
Jolly LLB 3
Режиссер
Субхаш Капур
В ролях
Акшай Кумар
Аршад Варси
Саурабх Шукла
Хума Куреши
Амрита Рао
Новости о фильме
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»
В прокат фильм выйдет уже 19 сентября.
Написать
17 сентября 2025 16:29
Джолли 3
Дублированный трейлер
0
0
