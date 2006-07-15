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Постер мультфильма Девочка, покорившая время
Постер мультфильма Девочка, покорившая время
Постер мультфильма Девочка, покорившая время
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Билеты от 190 ₽
Киноафиша Фильмы Девочка, покорившая время

Девочка, покорившая время

Школьница пытается изменить прошлое, получив возможность путешествовать во времени Toki o kakeru shôjo / The Girl Who Leapt Through Time 16+
Билеты от 190 ₽

О фильме

17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями – Коскэ и Тиаки. Оба парня в нее влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Хватит ли у нее смелости изменить свою судьбу?

Девочка, покорившая время - дублированный трейлер
Девочка, покорившая время  дублированный трейлер
Страна Япония
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 15 сентября 2022
Премьера в мире 15 июля 2006
Дата выхода
10 июля 2025 Россия Экспонента 16+
24 мая 2008 Австралия
19 сентября 2008 Великобритания
28 июля 2007 Германия
15 июля 2006 Ирландия
19 апреля 2012 Испания
24 июля 2025 Казахстан 16+
11 января 2025 Китай
25 апреля 2008 Мексика B
3 марта 2007 США
10 августа 2018 Тайвань
4 июля 2007 Франция
14 июня 2007 Южная Корея
15 июля 2006 Япония
Сборы в мире $1 485 403
Производство Madhouse, Happinet, Kadokawa Pictures
Другие названия
Toki o kakeru shôjo, The Girl Who Leapt Through Time, La chica que saltaba a través del tiempo, A Garota que Conquistou o Tempo, A Rapariga Que Saltava Através do Tempo, Az idő fölött járó lány, Cô Gái Vượt Thời Gian, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Devojka koja je skakala kroz vreme, Dokhtari ke dar Zaman Parid, Flickan som hoppade genom tiden, La chica que saltó a través del tiempo, La noia que saltava a través del temps, La ragazza che saltava nel tempo, La traversée du temps, Mergina, keliaujanti laiku, O dziewczynie skaczącej przez czas, Shiganeul Dalli-neun Sonyeo, Tokikake, Tüdruk, kes hüppas läbi aja, Zamanda Sıçrayan Kız, Девочка, покорившая время, Дівчинка, що стрибала крізь час, 時をかける少女, 穿越时空的少女, 穿越時空的少女, 跳躍吧！時空少女
Режиссер
Мамору Хосода
Мамору Хосода
В ролях
Риса Нака
Такуя Исида
Мицутака Итакура
Мицуки Танимура
Аями Какиути
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 16 голосов
7.6 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
derg-s 21 июля 2025, 12:00
Нетривиальная картина для взрослых. Более подходящее название "Дурочка без тормозов на велосипеде" и это нужно воспринимать как в… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А почему парень из будущего так на картине зациклился? И даже не попытался ее найти?
И где он жил все время, что в мульте, и как в японскую школу… Читать дальше…
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Девочка, покорившая время - дублированный трейлер
Девочка, покорившая время Дублированный трейлер
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Кадры из мультфильма

«Девочка, покорившая время» в кинотеатрах

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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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