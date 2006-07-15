17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями – Коскэ и Тиаки. Оба парня в нее влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Хватит ли у нее смелости изменить свою судьбу?
|10 июля 2025
|Россия
|Экспонента
|16+
|24 мая 2008
|Австралия
|19 сентября 2008
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|28 июля 2007
|Германия
|15 июля 2006
|Ирландия
|19 апреля 2012
|Испания
|24 июля 2025
|Казахстан
|16+
|11 января 2025
|Китай
|25 апреля 2008
|Мексика
|B
|3 марта 2007
|США
|10 августа 2018
|Тайвань
|4 июля 2007
|Франция
|14 июня 2007
|Южная Корея
|15 июля 2006
|Япония
И где он жил все время, что в мульте, и как в японскую школу… Читать дальше…