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Постер фильма Сущность. Семейный кошмар
Постер фильма Сущность. Семейный кошмар
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
2 постера
Пойду 37
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Сущность. Семейный кошмар

Сущность. Семейный кошмар

Девушка раскрывает оккультные секреты своей покойной бабули Rosario 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 37
Не пойду 3

О фильме

После смерти бабушки активная и успешная Розарио возвращается в родной дом. Из-за катаклизма в городе скорая помощь никак не может до него добраться, и девушке приходится провести ночь с усопшей. Сосед рассказывает, что бабушка очень скучала по внучке и молилась за нее каждую ночь. Но когда с наступлением темноты дом превращается в портал потустороннего, и ее начинает атаковать зловещая сила, Розарио понимает, кому молилась бабушка на самом деле. Теперь девушке предстоит столкнуться с демонической сущностью один на один. Чтобы спастись, Розарио нужно узнать  тайны своего рода и оборвать семейный кошмар.
Сущность. Семейный кошмар - финальный дублированный трейлер
Сущность. Семейный кошмар  финальный дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 мая 2025
Премьера в мире 26 сентября 2024
Дата выхода
15 мая 2025 Россия Экспонента
24 июля 2025 Азербайджан
10 апреля 2025 Бразилия
29 мая 2025 Греция
15 мая 2025 Казахстан 18+
23 мая 2025 Камбоджа
8 мая 2025 Катар
8 мая 2025 Кувейт
24 июля 2025 Кыргызстан
8 мая 2025 Ливан
17 апреля 2025 Мексика
24 июля 2025 Молдавия
10 июля 2025 Нидерланды 16
8 мая 2025 ОАЭ 18TC
2 мая 2025 Румыния
2 мая 2025 США R
1 мая 2025 Словакия 15
26 сентября 2024 Таджикистан
9 мая 2025 Тайвань 15+
15 мая 2025 Узбекистан 18+
1 мая 2025 Чехия
Сборы в мире $1 337 552
Производство Mucho Mas Media, Jaguar Bite, Rosario the Movie
Другие названия
Rosario, Rosario: Herencia Maldita, Rosario: Herança Maldita, Сущность. Семейный кошмар, 禁夜屍
Режиссер
Фелипе Варгас
В ролях
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
Хосе Суньига
Хосе Суньига
Пол Бен-Виктор
Пол Бен-Виктор
Эмерод Тубия
Эмерод Тубия
Эмилия Фоше
Эмилия Фоше
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 17 голосов
4.3 IMDb
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Сущность. Семейный кошмар - финальный дублированный трейлер
Сущность. Семейный кошмар Финальный дублированный трейлер
Сущность. Семейный кошмар - дублированный трейлер
Сущность. Семейный кошмар Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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