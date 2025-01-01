Одинокий фермер из Тверской области Сергей из-за долгов вынужден продать часть своих владений. Покупательницей оказывается Алиса, бизнес-леди из столицы, для которой это легкая и выгодная сделка. Неожиданно Сергей отказывает Алисе и просит уйти. Обескураженная таким «тёплым» приёмом, девушка решает переубедить Сергея и остаётся жить в его доме. Ведь даже сама природа помогает Алисе, обрушивая на ферму ураган, блокируя все выезды. Смогут ли сельский красавец и столичная светская львица ужиться вместе хотя бы пару дней? И в какой момент поймут, что их объединяет не только бизнес, но и любовь…