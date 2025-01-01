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Постер фильма Постучись в мою Тверь
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Киноафиша Фильмы Постучись в мою Тверь

Постучись в мою Тверь

Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви Postuchis v moyu Tver 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 217
Не пойду 29

О фильме

Одинокий фермер из Тверской области Сергей из-за долгов вынужден продать часть своих владений. Покупательницей оказывается Алиса, бизнес-леди из столицы, для которой это легкая и выгодная сделка. Неожиданно Сергей отказывает Алисе и просит уйти. Обескураженная таким «тёплым» приёмом, девушка решает переубедить Сергея и остаётся жить в его доме. Ведь даже сама природа помогает Алисе, обрушивая на ферму ураган, блокируя все выезды. Смогут ли сельский красавец и столичная светская львица ужиться вместе хотя бы пару дней? И в какой момент поймут, что их объединяет не только бизнес, но и любовь…

Постучись в мою Тверь - трейлер
Постучись в мою Тверь  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 января 2025
Дата выхода
1 января 2025 Россия Атмосфера Кино
9 января 2025 Казахстан
9 января 2025 Кыргызстан 16+
9 января 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $1 834 418
Производство K.B.A.
Другие названия
Postuchis v moyu Tver, Knock on My Tver, Постучись в мою Тверь
Режиссер
Симон Багдасарян
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Мария Горбань
Мария Горбань
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Николай Козак
Николай Козак
Андрей Свиридов
Андрей Свиридов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 51 голос
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2517 В жанре «комедия»  650 В жанре «драма»  1034 В жанре «мелодрама»  308 В фильмах России  315
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Постучись в мою Тверь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Germaine Hodge 2 января 2025, 10:15
Для поднятия настроения «Постучись в мою Тверь» как раз то, что нужно. Фильм вышел ярким, теплым и весьма душевным. Особенно хочу выделить отношения… Читать дальше…
Елизавета 1 января 2025, 11:14
Неплохая комедия, посмотреть можно спокойно. Приятно было увидеть в одном кадре таких красавчиков, как Павел Прилучный и Мария Горбань. Они очень… Читать дальше…
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Новости о фильме
Мария Горбань адаптируется к жизни на ферме Павла Прилучного в трейлере комедии «Постучись в мою Тверь»
Мария Горбань адаптируется к жизни на ферме Павла Прилучного в трейлере комедии «Постучись в мою Тверь» Фильм в духе «Укрощения строптивого».
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11 октября 2024 15:58
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