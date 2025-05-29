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Киноафиша Фильмы Геройчики. Незваный гость

Геройчики. Незваный гость

Игрушки мальчика Ромы противостоят космическим пиратам. Красочный российский мультик для самых маленьких Geroychiki. Nezvanyy gost 0+
Билеты от 300 ₽
Пойду 58
Не пойду 3

О фильме

Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать огромный звездолёт, собранный из конструктора. Игрушка, оборудованная по последнему слову техники, тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов. Они пытаются угнать звёздный корабль Друзьям Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а ещё проверить дружбу на прочность, поразмышлять о взаимопомощи, смелости, отваге, о праве на ошибку в жизни каждого, а ещё об умении прощать.

Геройчики. Незваный гость - трейлер
Геройчики. Незваный гость  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 июля 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия НМГ Кинопрокат
Сборы в мире $823 194
Производство Lohov's Entertainment, Parovoz Animation Studio, Qwerty 3D
Другие названия
Geroychiki. Nezvanyy gost, Toys vs Aliens, Геройчики. Незваный гость
Режиссер
Александр Люткевич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
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10:25 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

Геройчики. Незваный гость
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:29
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 11:30
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
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29 мая 2025 14:32
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«Геройчики. Незваный гость» в кинотеатрах

сб 26 вс 27 пн 28 ср 30
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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