Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати. Походу это любовь…
|27 марта 2025
|Россия
|Атмосфера Кино