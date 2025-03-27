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Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Постер фильма Походу любовь
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 8.1
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9 постеров
Пойду 14
Не пойду 9
Киноафиша Фильмы Походу любовь

Походу любовь

Лирическая комедия о том, как девушка нашла любовь в Северной столице Pokhodu lyubov 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 14
Не пойду 9

О фильме

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати. Походу это любовь…
 
 

Походу любовь - трейлер
Походу любовь  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 марта 2025
Дата выхода
27 марта 2025 Россия Атмосфера Кино
Сборы в мире $108 042
Производство ID Production, MTS Media
Другие названия
Pokhodu lyubov, Походу любовь
Режиссер
Яна Климова-Юсупова
Яна Климова-Юсупова
В ролях
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Анна Завтур
Анна Завтур
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 16 голосов
8.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Серг Бор 30 марта 2025, 09:23
Мне «Походу любовь» понравился. Хотя ожиданий никаких не было. В нем есть неожиданные моменты, которые хочется пересмотреть! Но больше всего меня… Читать дальше…
Ваня Поляруш 29 марта 2025, 18:30
Фильм просто попадание в десятку. Это не просто мелодрама или комедия, а словно одна небольшая жизнь, которую мы вместе с ребятами проживаем на… Читать дальше…
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Новости о фильме
Анна Завтур едет по Питеру на кровати в трейлере романтической комедии «Походу любовь»
Анна Завтур едет по Питеру на кровати в трейлере романтической комедии «Походу любовь» Девушка из Пскова знакомится с двумя обаятельными молодыми людьми и переживает массу приключений.
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12 февраля 2025 13:26
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