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Постер фильма Титаник. Непотопляемая мечта
Постер фильма Титаник. Непотопляемая мечта
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Титаник. Непотопляемая мечта

Титаник. Непотопляемая мечта

Новый историко-художественный фильм о самом известном кораблекрушении Unsinkable 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 7
Не пойду 4

О фильме

Сегодня трагедия «Титаника» кажется столь же шокирующей и загадочной, как и в ту роковую ночь. Гибель считавшегося непотопляемым лайнера стала одной из самых обсуждаемых катастроф в истории человечества. И в наши дни мы продолжаем узнавать неизвестные ранее подробности, которые потрясают до глубины души. Фильм рассказывает о новом захватывающем расследовании трагедии и объясняет, почему эта катастрофа продолжает волновать многих вот уже более 100 лет.

Титаник. Непотопляемая мечта - дублированный трейлер
Титаник. Непотопляемая мечта  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 мая 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Синемапарк
Сборы в мире $31 158
Производство PMI Films
Другие названия
Unsinkable, Unsinkable: Titanic Untold, Титаник. Непотопляемая мечта
Режиссер
Коди Хартман
В ролях
Фиона Дуриф
Фиона Дуриф
Карен Аллен
Джейн Уайзнер
Alexandria Watts
Коттер Смит
Коттер Смит
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
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Титаник. Непотопляемая мечта
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Алёна Компаневич 22 апреля 2025, 17:13
Фильм нудный....
Весь фильм идёт расследование, болтовня то с одним, то с другим.
Фрагментов с самой трагедией очень мало. Съёмка мрачная, глаза устают.
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:04
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
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Титаник. Непотопляемая мечта - дублированный трейлер
Титаник. Непотопляемая мечта Дублированный трейлер
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