В сцене рождественского монтажа они играют в шахматы (как Тейлор-Джой в «Ходе королевы»), а затем играют на барабанах (как Теллер в «Одержимости»). Эта сцена была в сценарии ещё до того, как Тейлор-Джой и Теллер были утверждены на роли, и когда они оба захотели убрать её, продюсеры отклонили их просьбу. Тейлор-Джой добавила, что они были рады, что продюсеры приняли другое решение, поскольку зрителям это понравилось.