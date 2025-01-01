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Постер фильма Ущелье
7.7
Ущелье - Трейлер
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7.7

Ущелье

, 2025
The Gorge
США / боевик, мелодрама / 18+
Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
Трейлеры
Пойду 153
Не пойду 5
Постер фильма Ущелье
7.7
Пойду 153
Не пойду 5
Ущелье - Трейлер
Ущелье  Трейлер

О фильме

Двое снайперов из элитных спецотрядов выполняют загадочную и опасную миссию. Им поручено охранять разные стороны глубокого, непроходимого ущелья. При этом никто из них не догадывается, что находится на дне. В этих суровых, смертельно опасных условиях двое находят друг в друге родственную душу.

В ролях

Майлз Теллер
Майлз Теллер
Levi
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Drasa
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Bartholomew
Сопе Дирису
Сопе Дирису
J.D.
Уильям Хьюстон
Уильям Хьюстон
Erikas
Кобна Холдбрук-Смит
Кобна Холдбрук-Смит
Black Ops Commander
Джеймс Марлоу
Bradford Shaw
Джулианна Курокава
Airman
Рута Гедминтас
Рута Гедминтас
WWII Scientist
Оливер Тревена
Оливер Тревена
Crewman
Режиссер Скотт Дерриксон
Сценарист Зак Дин
Композитор Трент Резнор, Аттикус Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 февраля 2025
Премьера в мире 1 января 2025
Дата выхода
20 февраля 2025 Россия Apple TV
20 февраля 2025 Беларусь
1 января 2025 США PG-13
Производство Crooked Highway, Lit Entertainment Group, Skydance Media
Другие названия
The Gorge, El abismo secreto, A szurdok, Entre Montanhas, Hẻm Núi, Klisura, Kuristik, La gorge, Misteri dal profondo, Roklina, Tarpeklis, Uçurum, Wąwóz, Το φαράγγι, Клисура, Ущелина, Ущелье, 深い谷の間に, 禁谷, La inmensidad, 峡谷, 더 캐니언, The Canyon, الأخدود, הגיא, ხეობა

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 57 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  634 В жанре «боевик»  161 В жанре «мелодрама»  87 В фильмах США  417 В фильмах 2025 года  30
Обновлено 25 августа 2026

Трейлеры фильма

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Ущелье - Трейлер
Ущелье Трейлер
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Наша рецензия

Найдена формула идеального фильма на День святого Валентина.
Найдена формула идеального фильма на День святого Валентина. В 40-е годы две части мира, восток и запад, заключили секретный договор об охране ужасного места, которое они именуют не иначе, как адом. Каждый год представители от двух сторон сменяют друг друга на гигантских бетонных башнях по разные стороны таинственного ущелья и не дают злу, обитающему в нем, выбраться наружу. В этот раз на пост заступают двое самых талантливых снайперов современности: бывший американский солдат Леви и литовская наемная убийца Драса. Молодых людей доставляют к…

Отзывы зрителей о фильме Ущелье

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42 Дата обновления: 19 января 2026, 16:49
По отзывам зрителей фильм вызывает положительные впечатления: сильная химия героев, музыка и качественные визуальные эффекты, динамичный драйв и удачное сочетание жанров (романтика, фантастика, ужасы). Среди недостатков — киноляпы и финал не всем нравится. Не шедевр, но посмотреть стоит, особенно в кинотеатре. Оценки варьируются — примерно 7–8 из 10. Подойдет любителям динамичных историй с драмой и экшном на большом экране.
Саммари составлено ИИ на основе 15 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 27 февраля 2025, 02:06
Отличный фильм, топ просто, не провисает нисколько, супер актёры, супер закрученный сюжет и офигенный драйв, а я прочитав рецензию уж было подумал… Читать дальше…
User 25 февраля 2025, 22:12
Нам с парнем понравился очень, Рекоменую.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

В сцене рождественского монтажа они играют в шахматы (как Тейлор-Джой в «Ходе королевы»), а затем играют на барабанах (как Теллер в «Одержимости»). Эта сцена была в сценарии ещё до того, как Тейлор-Джой и Теллер были утверждены на роли, и когда они оба захотели убрать её, продюсеры отклонили их просьбу. Тейлор-Джой добавила, что они были рады, что продюсеры приняли другое решение, поскольку зрителям это понравилось.

Новости о фильме

Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер следят за порталом в ад в трейлере триллера «Ущелье»
9 декабря 2024 10:44 Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер следят за порталом в ад в трейлере триллера «Ущелье» Необычный фильм на День святого Валентина.
Сигурни Уивер сыграет с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой в экшен-фильме о любви «Ущелье»
2 марта 2023 13:27 Сигурни Уивер сыграет с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой в экшен-фильме о любви «Ущелье» Загадочный фильм от Apple поставит режиссер «Доктора Стрэнджа» и «Синистера».
Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье»
12 октября 2022 11:14 Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье» Романтическим экшеном занимаются Apple и режиссер «Доктора Стрэнджа».

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