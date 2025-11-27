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Постер фильма Одна дома 3
Одна дома 3 - Трейлер
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Одна дома 3

, 2025
Одна дома 3
Россия / комедия, семейный / 18+
Новые приключения девочки Стефании. На этот раз ей предстоит спасать маму от бандитов
Трейлеры
Пойду 15
Не пойду 12
Постер фильма Одна дома 3
Пойду 15
Не пойду 12
Одна дома 3 - Трейлер
Одна дома 3  Трейлер

О фильме

В канун Нового года жизнь Стефании переворачивается с ног на голову: ее маму похищают коварные злоумышленники. Их требование кажется невыполнимым — вернуть алмазы, давно исчезнувшие из семьи. Охваченная отчаянием, Стефания обращается к самым верным друзьям. Вместе они затевают дерзкую авантюру — не просто спасательную операцию, а настоящее рождественское чудо, где дружба, смелость и любовь помогут преодолеть все трудности. Эта история напомнит, что под сверкающим снегом праздников скрываются самые ценные сокровища: те, кто рядом.

В ролях

Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Роман Борзовский
Роман Борзовский
Борис Дейков
Борис Дейков
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Артем Гайдуков
Артем Гайдуков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 декабря 2025
Премьера в мире 27 ноября 2025
Дата выхода
27 ноября 2025 Россия Синемапарк

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Одна дома 3 - Трейлер
Одна дома 3 Трейлер
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Отзывы о фильме

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