Зло захватывает мир, и единственной защитой для матери и её сыновей-близнецов становится их дом. Чтобы выжить, нельзя терять друг друга из виду. Но когда один из мальчиков начинает сомневаться в реальности зла, узы, связывающие их вместе, разрываются, что приманивает из леса нечто действительно ужасное.
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