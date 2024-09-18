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Постер фильма Затерянное место
Постер фильма Затерянное место
Постер фильма Затерянное место
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
3 постера
Пойду 6
Не пойду 2
Киноафиша Фильмы Затерянное место

Затерянное место

Never Let Go 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 6
Не пойду 2

О фильме

Зло захватывает мир, и единственной защитой для матери и её сыновей-близнецов становится их дом. Чтобы выжить, нельзя терять друг друга из виду. Но когда один из мальчиков начинает сомневаться в реальности зла, узы, связывающие их вместе, разрываются, что приманивает из леса нечто действительно ужасное.

Затерянное место - дублированный трейлер
Затерянное место  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 октября 2024
Премьера в мире 18 сентября 2024
Дата выхода
7 августа 2025 Россия 18+
26 сентября 2024 Австралия MA 15+
7 ноября 2024 Аргентина
10 октября 2024 Бразилия 16
27 сентября 2024 Великобритания 15
26 сентября 2024 Венгрия
8 ноября 2024 Вьетнам
7 ноября 2024 Гватемала
26 сентября 2024 Германия 16
19 сентября 2024 Греция
7 ноября 2024 Грузия R
7 октября 2024 Доминиканская Республика
19 сентября 2024 Израиль 16
18 сентября 2024 Индонезия
27 сентября 2024 Ирландия 15A
23 сентября 2024 Исландия 16 year age limit
15 ноября 2024 Испания
26 сентября 2024 Италия 6+
7 ноября 2024 Казахстан 18+
26 сентября 2024 Камбоджа
20 сентября 2024 Канада 14A
26 сентября 2024 Катар
31 октября 2024 Колумбия
7 ноября 2024 Кыргызстан 16+
27 сентября 2024 Латвия 16+
26 сентября 2024 Ливан
27 сентября 2024 Литва
26 сентября 2024 Мексика
7 ноября 2024 Молдавия N 16
20 сентября 2024 Монголия
24 октября 2024 Нидерланды
19 сентября 2024 Новая Зеландия R16
19 сентября 2024 ОАЭ TBC
7 ноября 2024 Перу
25 октября 2024 Польша
19 сентября 2024 Португалия M/16
27 сентября 2024 Румыния N/A
27 сентября 2024 США
26 сентября 2024 Сербия o.A.
19 сентября 2024 Сингапур NC16
19 сентября 2024 Таиланд 15
27 сентября 2024 Тайвань 15+
11 июля 2025 Турция
7 ноября 2024 Узбекистан 18+
10 октября 2024 Украина
18 сентября 2024 Филиппины R-16
25 сентября 2024 Франция
26 сентября 2024 Хорватия o.A.
26 сентября 2024 Черногория o.A.
26 сентября 2024 Чехия
7 ноября 2024 Чили
26 сентября 2024 Эквадор
27 сентября 2024 Эстония
27 сентября 2024 ЮАР 16
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $16 598 193
Производство Lionsgate, Media Capital Technologies, 21 Laps Entertainment
Другие названия
Never Let Go, No te sueltes, Never Let Go - Lass niemals los, Затерянное место, Amarrados, Ära iial lase lahti, Asla Bırakma, Đừng Buông Tay, Lo Le'Shakhrer Le'Olam, Mother Land, Não Solte!, Ne Jamais Lâcher, Ne oldozz el!, Nekad nelaid vaļā, Never Let Go - A un passo dal male, Nie oddalaj się, Niekada nepaleisk, Nikoli ne izpusti, Nu-mi da drumul!, Nunca te sueltes, Μην σε αγγίξει το κακό, Хижий ліс, 千萬別放手
Режиссер
Александр Ажа
Александр Ажа
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Мэтт Андерсон
Кристин Парк
Stephanie Lavigne
Anthony B. Jenkins
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Perfect blue 12 ноября 2024, 16:27
😈😡😈
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23 сентября 2024 10:43
Холли Берри сражается со злым духом в трейлере хоррора «Никогда не отпускай»
Холли Берри сражается со злым духом в трейлере хоррора «Никогда не отпускай» По слова актрисы, она согласилась сняться в этой картине, поскольку является «настоящей адреналиновой наркоманкой».
Написать
17 мая 2024 12:03
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