О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Baahubali: The Epic
Baahubali: The Epic
Baahubali: The Epic
боевик
драма
Страна
Индия
Продолжительность
3 часа 50 минут
Год выпуска
2025
Производство
Arka Media Works
Другие названия
Baahubali: The Epic
Режиссер
С.С. Раджамули
В ролях
Прабхас
Таманна Бхатия
Анушка Шетти
Сатхьярадж
Рана Даггубати
Все актеры и съемочная группа
