Дело семейное

Дело семейное

Adulthood 18+
Билеты от 550 ₽

О фильме

Перед продажей родительского дома Ной и Меган, брат и сестра, решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остаётся ничего другого, как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспечённые подельники сами встают на скользкий путь.

Дело семейное - trailer
Дело семейное  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Производство Trouper Productions, Fresh Fish Films, Many Rivers Productions
Другие названия
Adulthood, The Adults, Дело семейное
Режиссер
Алекс Уинтер
Алекс Уинтер
В ролях
Энтони Кэрриган
Энтони Кэрриган
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Джош Гад
Джош Гад
Билли Лурд
Билли Лурд
Алекс Уинтер
Алекс Уинтер
Рейтинг фильма

0.0
6.7 IMDb
Формула Кино ЦДМ
20:00 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Дело семейное - trailer
Дело семейное Trailer
«Дело семейное» в кинотеатрах

