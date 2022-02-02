Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Токсичный мститель
The Toxic Avenger
Токсичный мститель,
США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Жанр:
боевик
приключения
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Режиссер
Мэйкон Блэр
В ролях
Питер Динклэйдж
Кевин Бейкон
Элайджа Вуд
Джейкоб Тремблэ
Джулия Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про супергероев
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму
Постановщик постарался сохранить в новой картине дух оригинала 1984 года.
Написать
2 февраля 2022 16:10
Питер Динклэйдж обещает «безумный» ремейк «Токсичного мстителя»
Актер дал эксклюзивный комментарий Empire.
Написать
24 декабря 2021 16:56
Съемки «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем официально завершились
В фильме также сыграли Элайджа Вуд и Кевин Бейкон.
Написать
16 августа 2021 11:04
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина