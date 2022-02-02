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Киноафиша Фильмы Токсичный мститель
The Toxic Avenger

Токсичный мститель,

США
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Режиссер
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр
В ролях
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Джулия Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму Постановщик постарался сохранить в новой картине дух оригинала 1984 года.
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2 февраля 2022 16:10
Питер Динклэйдж обещает «безумный» ремейк «Токсичного мстителя» Актер дал эксклюзивный комментарий Empire.
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24 декабря 2021 16:56
Съемки «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем официально завершились В фильме также сыграли Элайджа Вуд и Кевин Бейкон. 
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16 августа 2021 11:04
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