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Акира
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Akira

Акира, 1988

1988 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город — Нью Токио.

Внешне все под контролем, однако, организация страны теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющая попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия.

Военные, в лице полковника Сикисима, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с политическим крылом правительства. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, может решить все проблемы Японии.

8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 24 сентября 2020
Премьера в мире 16 июля 1988
Возраст 16+
Режиссер
Кацухиро Отомо
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Постер мультфильма Акира 2 постера
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