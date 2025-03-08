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Киноафиша Фильмы Расплата 2

Расплата 2

Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года The Accountant 2 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Агент казначейства Мэрибет Медина пытается выяснить, кто стоит за убийством её бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание самых жестоких убийц, желающих остановить это расследование.

Расплата 2 - дублированный трейлер
Расплата 2  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 июня 2025
Премьера в мире 8 марта 2025
Дата выхода
12 мая 2025 Россия
24 апреля 2025 Австралия
24 апреля 2025 Азербайджан 18+
24 апреля 2025 Аргентина +16
25 апреля 2025 Болгария
24 апреля 2025 Бразилия
25 апреля 2025 Великобритания
24 апреля 2025 Венгрия 16
25 апреля 2025 Вьетнам
24 апреля 2025 Гватемала
24 апреля 2025 Германия
24 апреля 2025 Гонконг
24 апреля 2025 Греция
24 апреля 2025 Грузия R
24 апреля 2025 Доминиканская Республика
24 апреля 2025 Израиль
25 апреля 2025 Индонезия
25 апреля 2025 Ирландия 15A
24 апреля 2025 Исландия Unrated
25 апреля 2025 Испания
24 апреля 2025 Италия
24 апреля 2025 Казахстан 16+
24 апреля 2025 Катар
16 мая 2025 Китай
24 апреля 2025 Колумбия
24 апреля 2025 Кыргызстан 16+
25 апреля 2025 Латвия N16
25 апреля 2025 Литва
24 апреля 2025 Макао C
24 апреля 2025 Малайзия
24 апреля 2025 Мексика
24 апреля 2025 Молдавия N 16
24 апреля 2025 Нидерланды
24 апреля 2025 Новая Зеландия R16
24 апреля 2025 ОАЭ 18TC
24 апреля 2025 Панама
24 апреля 2025 Перу
25 апреля 2025 Польша
24 апреля 2025 Португалия
24 апреля 2025 Пуэрто-Рико R
25 апреля 2025 Румыния
25 апреля 2025 США R
24 апреля 2025 Саудовская Аравия
24 апреля 2025 Сербия o.A.
24 апреля 2025 Сингапур
24 апреля 2025 Словакия 15
24 апреля 2025 Таиланд
24 апреля 2025 Тайвань
24 апреля 2025 Узбекистан
24 апреля 2025 Украина
25 апреля 2025 Финляндия
25 апреля 2025 Франция 16
24 апреля 2025 Хорватия
24 апреля 2025 Черногория o.A.
24 апреля 2025 Чехия
24 апреля 2025 Чили 14
25 апреля 2025 Швеция 15
25 апреля 2025 Эстония
25 апреля 2025 ЮАР
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $103 223 366
Производство Amazon MGM Studios, Artists Equity, 51 Entertainment
Другие названия
The Accountant 2, El Contador 2, Расплата 2, 暗算2, A könyvelő 2., Audiitor 2, El contable 2, Hesaplaşma 2, Hisobchi 2, Księgowy 2, Le comptable 2, Mật Danh: Kế Toán 2, Mr Wolff 2, O Contador 2, Računovođa 2, Ro'eh Ha'Kheshbon 2, Sąskaitininkas 2, The Accountant 2 - Acerto de Contas, The Accountant: Cifre periculoase 2, Zúčtování 2, Ο λογιστής 2, Аудитор 2, Рачуновођа 2, 会计刺客2, 會計師2
Режиссер
Гэвин О'Коннор
Гэвин О'Коннор
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Синтия Аддай-Робинсон
Синтия Аддай-Робинсон
Даниэлла Пинеда
Даниэлла Пинеда
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 22 голоса
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1514 В жанре «боевик»  333 В жанре «криминал»  129 В жанре «драма»  685 В фильмах США  931
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Наша рецензия

Сиквел фильма «Расплата» (2016) бережно подхватывает сюжет оригинала и развивается куда бережнее, чем это делают многие франчайзинговые продолжения. Авторы успешно расширяют мир бухгалтера-киллера Кристиана Вулфа и его брата Брэкстона, добавляя истории новые оттенки. Двум непохожим друга на друга братьям предстоит не только столкнуться с вооруженными до зубов противниками, но и наладить утерянную когда-то связь. Первая часть познакомила нас с Кристианом Вулфом (Бен Аффлек)…
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Кола Тоша 17 апреля 2025, 11:35
Оль я под заказ
Alla Stoyko 17 апреля 2025, 07:53
второй фильм такая же бомба как и первый
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Новости о фильме
Бен Аффлек ведет расследование и дерется в трейлере боевика «Расплата 2»
Бен Аффлек ведет расследование и дерется в трейлере боевика «Расплата 2» Сиквел оригинальной «Расплаты» 2016 года.
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14 февраля 2025 15:57
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Расплата 2 - дублированный трейлер
Расплата 2 Дублированный трейлер
Расплата 2 - final trailer
Расплата 2 Final trailer
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