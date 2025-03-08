Агент казначейства Мэрибет Медина пытается выяснить, кто стоит за убийством её бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание самых жестоких убийц, желающих остановить это расследование.
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