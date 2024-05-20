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Рейтинги
6.9
Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
3 постера
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Киноафиша
Фильмы
Хорошенькая
Хорошенькая
Роуд-муви о взрослении девочки, которая отправляется в поход со своим отцом
Good One
16+
драма
Билеты от 850 ₽
Пойду
2
Не пойду
1
О фильме
На выходных 17-летняя Сэм отправляется с отцом и его другом в поход в Катскильские горы. Путешествие, в котором девочка-подросток осознает свой переходный возраст, отношения с отцом, свои мечты и сомнения.
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Хорошенькая
дублированный трейлер
дублированный трейлер
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
6 декабря 2024
Премьера в мире
20 мая 2024
Дата выхода
31 июля 2025
Россия
Must see magic film
16 мая 2025
Великобритания
15
16 мая 2025
Ирландия
15 мая 2025
Нидерланды
AL
9 августа 2024
США
R
13 ноября 2024
Франция
Сборы в мире
$373 238
Производство
International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant
Другие названия
Good One, Boa Menina, Dobra córka, Dobro dijete, Хорошенькая, 露營悄悄話
Режиссер
India Donaldson
В ролях
Джеймс ЛеГрос
Lily Collias
Sumaya Bouhbal
Valentine Black
Diana Irvine
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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Новости о фильме
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В честь Международного дня борьбы за женские права размышляем о трагедиях и радостях в судьбе женщин на разных жизненных этапах.
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7 марта 2025 12:52
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