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Призрак в доспехах: Невинность Призрак в доспехах: Невинность
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Ghost in the Shell 2: Innocence

Призрак в доспехах: Невинность, 2004

2004 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Близкое будущее, 2032 год. Техника достигла невиданного прогресса, люди делят мир с киборгами и роботами. Бато — детектив отдела полиции по борьбе с терроризмом. Он — живой киборг, оснащенный искусственными руками, ногами и прочими частями тела. Остался лишь его прежний мозг да память о ней, о Мотоко Кусанаги.

Вместе с напарником Тогусой Бато расследует серию убийств роботами своих владельцев, причем все роботы относятся к экспериментальной модели секс-андроидов фирмы Locus Solus. Компания предпочла бы замять дело, отозвав роботов с рынка и договорившись с родственниками погибших. Но Бато и Тогуса — не из тех, с кем можно заключить полюбовную сделку.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 марта 2004
Возраст 16+
Режиссер
Мамору Осии
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Ацуко Танака
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Тамио Оки
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Призрак в доспехах: Невинность 2 постера
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