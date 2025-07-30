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Постер фильма Дракула
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Киноафиша Фильмы Дракула

Дракула

Dracula: A Love Tale 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Дракула - дублированный трейлер
Дракула  дублированный трейлер
Страна Франция
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 июля 2025
Дата выхода
11 сентября 2025 Россия Атмосфера Кино
31 октября 2025 Великобритания
30 октября 2025 Германия
21 ноября 2025 Испания
30 октября 2025 Италия
8 августа 2025 Латвия N16
31 октября 2025 Литва
14 августа 2025 Мексика
31 июля 2025 Нидерланды 16
21 августа 2025 Сербия o.A.
7 августа 2025 Украина
30 июля 2025 Франция
21 августа 2025 Хорватия
21 августа 2025 Черногория o.A.
Производство Luc Besson Production, EuropaCorp, TF1 Films Production
Другие названия
Dracula: A Love Tale, Drácula, Dracula armastuslugu, Dracula: A Love Story, Drácula: Uma História de Amor Eterno, Дракула
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Йонас Макконен
Хаймон Мария Буттингер
Хаймон Мария Буттингер
Иван Франек
Иван Франек
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Новости о фильме
Калеб Лэндри Джонс жаждет любви и крови в трейлере «Дракулы» Люка Бессона
Калеб Лэндри Джонс жаждет любви и крови в трейлере «Дракулы» Люка Бессона В оригинале фильм имеет подзаголовок «Сказание о любви».
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6 июня 2025 16:02
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