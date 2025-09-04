Меню
Постер фильма Всеведущий читатель
Всеведущий читатель

Всеведущий читатель

Jeonjijeok Dokja Sijeom
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 4 сентября 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Россия
Сборы в мире $6 955 634
Производство Lotte Entertainment, MYM Entertainment, Realies Pictures
Другие названия
Jeonjijeok Dokja Sijeom, Omniscient Reader: The Prophecy, Omniscient Reader, Jeon-ji-seok dok-ja si-jeom, Jeonjiseok Dokja Sijeom, Omniscient Reader Live Action, Omniscient Reader's Viewpoint, The Omniscient Reader's Point of View, The Prophecy: Omniscient Reader, Toàn Trí Độc Giả, Всеведущий читатель, 全知读者视角, 全知讀者視角, 全知讀者視角：滅世預言
Режиссер
Ким Бён-у
В ролях
Ан Хё-соп
Ли Мин-хо

Kim Jisoo
Нана
Чхэ Су-бин
6.4
5.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2649 В жанре «боевик»  597 В жанре «приключения»  492 В жанре «драма»  1069 В фильмах Южной Кореи  38
Ирина Харламова 8 августа 2025, 11:20
Очень жду выхода фильма на большом экране!!! Надеюсь его покажут в Краснодарском крае!!!
skai2014 8 августа 2025, 11:28
Обязательно пойду в кино чтобы насладиться просмотром на большом экране!!!
