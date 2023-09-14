Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере...
южнокорейский режиссер
Джин Хо Хо
Недавно посмотрела интересную психологическую драму, основанную на романе…