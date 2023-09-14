Меню
Постер фильма Нормальная семья
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Нормальная семья

Нормальная семья

Bo-tong-ui ga-jog
О фильме

Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере...

Нормальная семья - дублированный трейлер
Нормальная семья  дублированный трейлер
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 ноября 2024
Премьера в мире 14 сентября 2023
Дата выхода
23 января 2025 Россия Иноекино
1 мая 2025 Бразилия
13 декабря 2024 Вьетнам
5 июня 2025 Израиль 12
21 ноября 2024 Таиланд 15
1 ноября 2024 Тайвань
11 июня 2025 Франция
16 октября 2024 Южная Корея 15
Сборы в мире $6 386 685
Производство Hive Media, HIGROUND
Другие названия
Botong-ui Gajok, A Normal Family, Bo-tong-ui ga-jog, Gia Đình Hoàn Hảo, Mishpakha Normalit, Uma Família Normal, Нормальна сім'я, Нормальная семья, 満ち足りた家族, 非普通家族
Режиссер
Хо Джин-хо
В ролях
Соль Ген-гу
Соль Ген-гу
Чан Дон Гон
Ким Хи-э
Ким Хи-э
Клаудия Ким
Клаудия Ким
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про трудных подростков Фильмы про трудных подростков

Рейтинг фильма

7.2
7.2 IMDb
Нормальная семья
Отзывы о фильме
ikolmogorova 16 сентября 2025, 14:01
«Нормальная семья»
(2023)
южнокорейский режиссер
Джин Хо Хо
Недавно посмотрела интересную психологическую драму, основанную на романе… Читать дальше…
Comon 29 января 2025, 20:27
Восток дело тонкое, отсюда и заморочки на ровном месте, нашему брату не совсем понятные, хотя вроде и по делу всё вроде, но у нас как то попроще… Читать дальше…
Нормальная семья - дублированный трейлер
Нормальная семья Дублированный трейлер
