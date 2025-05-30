Сложно быть киллером и примерным семьянином. Однако Рею вполне удавалось совмещать это много лет. Но как только он решил завязать с не совсем легальной деятельностью, в мафиозных кланах произошли перестановки. Теперь на Рея объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от мужа парочку секретов.