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Постер фильма Взвести курки
Постер фильма Взвести курки
Постер фильма Взвести курки
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
3 постера
Билеты от 350 ₽
Пойду 4
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Взвести курки

Взвести курки

Веселый боевик о киллере-семьянине и его жене, которые дают отпор головорезам Guns Up 18+
Билеты от 350 ₽
Пойду 4
Не пойду 3

О фильме

Сложно быть киллером и примерным семьянином. Однако Рею вполне удавалось совмещать это много лет. Но как только он решил завязать с не совсем легальной деятельностью, в мафиозных кланах произошли перестановки. Теперь на Рея объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от мужа парочку секретов.

Взвести курки - дублированный трейлер
Взвести курки  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 18 июля 2025
Премьера в мире 30 мая 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Россия Global Film
10 июля 2025 Казахстан
10 июля 2025 Кыргызстан 16+
17 июля 2025 Молдавия N 16
19 июня 2025 ОАЭ 18TC
30 мая 2025 Польша
10 июля 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $101 819
Производство Millennium Films, BondIt Media Capital, Good Complex
Другие названия
Guns Up, ¡Armados!, Armes en l'air, Família à Prova de Balas, Fritos a balazos, Взвести курки, Стволи догори
Режиссер
Эдвард Дрейк
Эдвард Дрейк
В ролях
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Луис Гусман
Луис Гусман
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Риз Атайде
Риз Атайде
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Prime Cinema
14:40 от 450 ₽ 18:50 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
19:55 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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Новости о фильме
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки»
Кевин Джеймс и Кристина Риччи отбиваются от киллеров в трейлере боевика «Взвести курки» Взрывной экшен сопровождается легким юмором.
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2 июля 2025 14:36
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Взвести курки - дублированный трейлер
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«Взвести курки» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Prime Cinema
Каховская
2D
14:40 от 450 ₽ 18:50 от 450 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
19:55 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
20:55 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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