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Постер фильма Первый на Олимпе
Постер фильма Первый на Олимпе
Постер фильма Первый на Олимпе
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Киноафиша Фильмы Первый на Олимпе

Первый на Олимпе

Pervyy na Olimpe
Напомним о выходе в прокат
Пойду 15
Не пойду 8

О фильме

В основе фильма – подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель – Олимпиада в Хельсинки.  
Первый на Олимпе - тизер-трейлер
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025 Россия Централ Партнершип
Производство Централ Партнершип Продакшн, Star Media
Другие названия
Pervyy na Olimpe, Rowing for Gold, Первый на Олимпе
Режиссер
Артем Михалков
Артем Михалков
В ролях
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный
Артем Быстров
Артем Быстров
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Елена Лядова
Елена Лядова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
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